مزايا مصابيح LED في السيارات.. تعرف عليها

ميونخ - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات (ADAC) الألماني أصحاب السيارات المزودة بمصابيح هالوجين بالتفكير في تحديثها وتركيب مصابيح LED بدلا منها.

زيادة السلامة

وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن مصابيح LED تعمل على زيادة سلامة القيادة؛ نظرا لأن الضوء الأبيض يُحسّن التباينات ليلا.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصابيح LED بعمر افتراضي أطول من مصابيح الهالوجين التقليدية، مما يُقلل من خطر تعطل الكشافات الأمامية ويُخفّض تكاليف الصيانة.

محاذاة الكشافات

وأشار الخبراء إلى أنه حسب نوع السيارة يمكن حتى لغير المتخصصين تركيب مصابيح LED بأنفسهم. ومع ذلك، يُنصح بإجراء فحص لاحق لمحاذاة الكشافات الأمامية لدى مركز فني متخصص؛ نظرا لأن تفاوتات مقبس المصباح قد تتسبب في زيادة الوهج، مما يرفع خطر تعريض السيارات القادمة في الاتجاه المقابل للإبهار.

وعند شراء مصابيح LED المُعدّلة، يعد الحصول على موافقة رسمية لنوع السيارة أمرا بالغ الأهمية، علما بأن الشركات المُصنّعة تُقدّم قوائم مُطابقة على مواقعها الإلكترونية.