في تصعيد غير مسبوق ينذر باتساع رقعة الصراع الإقليمي، شهدت الساعات الماضية تطورات دراماتيكية في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

تمثلت أبرز الأحداث في شن طهران وحلفائها هجمات صاروخية منسقة ومتزامنة استهدفت إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وسط تضارب حاد في الأنباء حول استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وسقوط طائرة تزويد بالوقود.

وفيما يلي تغطية "مصراوي" المحدثة حول أبرز التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية للحرب:

تطورات ميدانية وعسكرية متسارعة

ترامب: دمرنا إيران.. و"مجتبى" لا يزال حيًا:

في تصريحات جديدة لقناة "فوكس نيوز"، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال "على قيد الحياة بشكل أو بآخر"، رغم الأنباء السابقة عن إصابته في الغارة التي أودت بحياة والده.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي دمر إيران "تدميراً شاملاً لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلته، ورغم ذلك فلا تزال لديهم بعض البقايا"، مشيرًا إلى أن طهران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط والتحكم فيه بالكامل. وحول أزمة الملاحة، وجه ترامب رسالة لشركات الشحن قائلًا: "على السفن إظهار بعض الشجاعة والمرور عبر مضيق هرمز".

50 مصابًا في قصف صاروخي على الجليل:

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بارتفاع حصيلة الإصابات إلى 50 شخصًا في الجليل (شمالي إسرائيل)، إثر سقوط صاروخ أصاب أحد المباني بشكل مباشر.

ضحايا في غارات إسرائيلية على أراك وهمدان:

وفي الداخل الإيراني، قال مساعد محافظ مدينة أراك (غربي البلاد) إن امرأة وطفلًا قُتلا، وأصيب 35 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مجمعًا سكنيًا.

وأضاف أن غارات أخرى استهدفت وحدتي إنتاج بالمدينة الصناعية دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، أفاد مساعد محافظ "همدان" (غربي إيران) بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة استهدفت مستودعات خالية في أطراف المدينة.

استهداف طائرة أمريكية ثانية بالعراق:

في تطور لافت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف طائرة أمريكية "ثانية" في غرب البلاد بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى أن الطائرة اضطرت للهبوط الاضطراري في أحد المطارات التابعة لـ"العدو"، بينما استطاع طاقمها الهرب.

حزب الله يضرب تجمعات عسكرية وتصعيد ببيروت:

أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين بالصواريخ في موقع مستحدث بتلة الحمامص، وموقع المرج، وكسارة كفرجلعادي (جنوبي لبنان). تزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واشنطن تعلن تدمير قيادة إيران:

في تصريحات حازمة، أعلن مستشار البيت الأبيض "ستيفن ميلر" أن العمليات الجارية استهدفت تدمير القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، معتبرًا أن ما تحقق يمثل "نجاحًا غير مسبوق" ضد النظام.

وأكد ميلر أنه تم "القضاء على الطبقة القيادية بالكامل"، لافتًا إلى غياب المرشد الجديد عن العلن. وقلل من تأثير إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الأزمة تمثل "الفرصة الأخيرة" لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد نظام طهران ومنح الشعب الإيراني فرصة لتحديد مستقبله.

مقتل ضابط فرنسي بأربيل:

في أول اعتراف رسمي بخسائر فرنسية، نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضابط "أرنو فريون"، مؤكدًا أنه "مات في سبيل فرنسا" خلال الهجوم على منطقة أربيل (شمالي العراق)، مشددًا على أن الهجوم الذي أسفر أيضًا عن إصابة جنود آخرين "أمر غير مقبول".

استهداف الحشد الشعبي وانفجارات بطهران:

أفاد مصدر أمني عراقي، وفق ما نقلته "الجزيرة"، بتعرض مقر اللواء 40 التابع لـ"الحشد الشعبي" في محافظة كركوك لقصف جوي. وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات مجهولة المصدر في العاصمة الإيرانية طهران.

تأهب سعودي:

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تمكن دفاعاتها من اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة جديدة في أجواء المنطقة الشرقية.

قصف صاروخي منسق باتجاه إسرائيل:

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي رصد إطلاق موجات من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع التهديد.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تعرض شمال إسرائيل لضربة صاروخية "منسقة ومتزامنة" من كل من لبنان وإيران، معلنةً اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني.

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني رسميًا بدء موجة صاروخية جديدة على الأراضي المحتلة.

الحرس الثوري يعلن تفاصيل الموجة 43:

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الـ43 من هجماته الصاروخية استهدفت مناطق في القدس الغربية، تل أبيب، وإيلات.

كما تبنى الحرس قصف قواعد عسكرية استراتيجية، شملت قاعدة "موفق السلطي" (الأردن)، وقواعد أمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، ومدينة أربيل (كردستان العراق)، باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة.

استنفار عربي وتأثيرات بالدول المجاورة:

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعيةً المواطنين والمقيمين للتوجه الفوري إلى أقرب مكان آمن. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير 28 طائرة مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي للمملكة.

وقد سمع دوي انفجارات في مدينة إربد الأردنية إثر عمليات اعتراض لصواريخ، بينما تم رصد عبور صاروخ آخر أجواء مدينة العقبة باتجاه منطقة النقب (جنوب إسرائيل) دون اعتراضه.

وأفادت تقارير ميدانية باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

إسقاط طائرة أمريكية ومقتل طاقمها:

وفي سياق التصعيد، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني عن نجاح الدفاعات الجوية لـ"جبهة المقاومة" في إسقاط طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي في سماء غربي العراق باستخدام الصواريخ. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده تحطم الطائرة، مشيرًا إلى أنها كانت تقل طاقمًا مكونًا من 6 جنود.

حرب تصريحات حول حاملة الطائرات "لينكولن":

وشهدت الساعات الماضية تضاربًا حادًا حول مصير القطع البحرية الأمريكية؛ حيث زعم الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بالصواريخ والمسيرات، مدعيًا إلحاق "أضرار كبيرة" بها واضطرارها للانسحاب نحو الولايات المتحدة.

وفي المقابل، نفي المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الذي نقلت عنه "الجزيرة"، تلك الأنباء ووصفها بـ"الكاذبة"، مؤكدًا أن حاملة الطائرات تواصل أداء مهامها في المنطقة دعماً للعمليات ضد إيران.

التداعيات الدولية والاقتصادية

سوء تقدير أمريكي

نقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن البنتاجون ومجلس الأمن القومي "قللا بشكل كبير" من تقدير مدى استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز.

استنزاف الذخائر الأمريكية:

وفي مؤشر على فداحة التكلفة العسكرية، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلكت، منذ بدء الحرب، مخزونًا من الذخائر الحيوية والاستراتيجية "يكفي لسنوات".

تحرك أمريكي استثنائي بشأن النفط الروسي:

وتحت وطأة أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي منح "تفويض مؤقت" يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليًا في عرض البحر، في محاولة لتخفيف الضغط على الأسواق.

إيران تواصل تصدير النفط:

ورغم الحصار البحري والضربات، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن بيانات لتتبع السفن، أن الحرب لم توقف طهران عن تصدير النفط، كاشفة أن إيران نجحت في تصدير أكثر من مليون برميل يوميًا خلال الأيام التسعة الأولى من شهر مارس الجاري.