أرباح "دايملر تراك" تهبط إلى ملياري يورو في 2025

لاينفيلدن - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة "دايملر تراك" الألمانية لصناعة المركبات التجارية بنسبة 34% خلال العام الماضي.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر داكس للشركات الرائدة في البورصة الألمانية اليوم الخميس في مقرها بمدينة لاينفيلدن-إيشتردينجن أن صافي أرباح المجموعة انخفض عام 2025 مقارنة بالعام السابق له من نحو 1ر3 مليار يورو إلى ملياري يورو.



وذكرت الشركة في بيان أن المجموعة حققت في عام 2025 "نتيجة قوية في بيئة أعمال صعبة مع تراجع في الأسواق الرئيسية". وقالت رئيسة "دايملر تراك"، كارين رادشتروم، وفقا للبيان: "تظهر نتائجنا لعام 2025 تحسنا في الأداء التشغيلي في بيئة أعمال مليئة بالتحديات".

ومع ذلك تراجعت بعض المؤشرات المالية الرئيسية بشكل ملحوظ، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 9% من نحو 1ر54 مليار يورو إلى نحو 5ر49 مليار يورو. كما تراجع الربح التشغيلي في قطاع الأعمال الصناعية بنسبة 20% ليصل إلى نحو 8ر2 مليار يورو. وذكرت الشركة أنها تتوقع تحسنا تشغيليا في عام 2026 بفضل زيادة أعداد المركبات المنتجة وتحسين الكفاءة.

وتراجع حجم المبيعات في عام 2025، حيث باعت الشركة إجمالا خلال العام الماضي 422 ألفا و510 شاحنات وحافلات، ما يمثل انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بعام 2024.

وفي أمريكا الشمالية تراجع حجم مبيعات الشركة بنسبة 26%، حيث باعت هناك عام 2025 نحو 142 ألف مركبة فقط. ويعاني السوق من الضعف لأن شركات النقل تتردد في طلب مركبات جديدة، وذلك في ضوء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تجعل من الصعب تقدير حجم النقل المتوقع في السنوات المقبلة.

ولتعزيز القدرة التنافسية، أطلقت "دايملر تراك" العام الماضي برنامج التقشف "كوست داون يوروب". ويهدف البرنامج إلى خفض التكاليف الجارية في أوروبا بأكثر من مليار يورو بحلول عام 2030. وتخطط الشركة لذلك إلى شطب نحو 5 آلاف وظيفة في ألمانيا، ويتأثر بذلك على وجه الخصوص العلامة التجارية "مرسيدس-بنز". كما تعتزم المجموعة خفض التكاليف في أمريكا الشمالية أيضا.

وقالت رادشتورم وفقا للبيان: "ننفذ إجراءات الكفاءة بوتيرة أسرع مما كان مخططا".

وأوضحت الشركة أنها حققت في عام 2025 وفورات صافية تجاوزت 100 مليون يورو. وتسعى "دايملر تراك" في عام 2026 إلى تحقيق وفورات صافية إجمالية لا تقل عن 250 مليون يورو.