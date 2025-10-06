60 ألف جنيه انخفاض بأسعار إم جي ZS موديل 2026 بمصر.. التفاصيل

وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

أقرت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG في مصر، تخفيض بأسعار السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر إم جي ZS الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة COMFORT وسعرها الجديدة 930.000 جنيه بدلًا من 990.000 جنيه.

كما أقر الوكيل تخفيضًا بأسعار إم جي ZS Plus وهي النسخة الأحدث المحسنة من السيارة بمصر بقيمة 30.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي خلال الشهر الجاري 1.050.000 جنيه.

تعتمد إم جي ZS على محرك بسعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان عند 6.000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4.500 دورة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

تبلغ أبعاد السيارة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

تأتي سيارة إم جي الجديدة بشبكة أمامية جديدة بانسيابية مميزة، ومصابيح أمامية LED كاملة بتقنية الإسقاط وإضاءة نهارية DRL مبتكرة، إلى جانب مصد أمامي قوي وفاصل هوائي (Splitter) يعززان الثبات وتدفق الهواء.

كما تم تزويد السيارة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأداءً متوازنًا على الطريق. ويتكامل التصميم الخلفي مع مصابيح LED.

في المقصورة، توفر MG ZS تجربة قيادة مريحة بفضل المقاعد الجلدية باللون البيج، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات. على صعيد التكنولوجيا والترفيه، تضم السيارة شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

تعزز تقنيات المساعدة في القيادة من سهولة التحكم، حيث تتمتع السيارة بنظام كاميرا رؤية محيطية 360 درجة مدعومة بأربع كاميرات بزاوية واسعة، توفر عرضًا مباشرًا على الشاشة اللمسية لمحيط السيارة لتقليل النقاط العمياء وتسهيل الركن، إلى جانب حساسات ركن خلفية تزيد من دقة المناورة.

السياة مزودة بنظام للتشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry & Start)، مثبت سرعة، نظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و 4 مخارج USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية. Auto Hold

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC +.

كما يتوفر بها نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.