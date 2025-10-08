

وكالات

كشفت شركة تسلا، عن إصدارين أقل سعرا لاثنتين من سياراتها الكهربائية سعيا إلى وضع حد لتراجع المبيعات وحصتها في السوق وسط ارتفاع المنافسة.

وطرحت الشركة سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "موديل واي" الأكثر مبيعا بسعر 39990 دولارا وسيارتها السيدان "موديل 3" مقابل 36990 دولارا.

وانخفضت أسهم تسلا 4% قبل إغلاق وول ستريت بفترة وجيزة.

ويمكن أن يسير كلا الإصدارين، اللذين يُطلق عليهما اسم "ستاندرد"، 516 كيلومترا في الشحنة الواحدة ويقل تسارعهما عن الإصدارات الحالية الأعلى التي يطلق عليها اسم بريميوم.

وأظهر موقع تسلا الإلكتروني، أن من الممكن طلب الإصدارين على الفور ومن المزمع بدء تسليم السيارتين بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 في كثير من المواقع.

ولا يتوفر في الإصدارين القياسيين نظام التوجيه التلقائي "أوتوستير"، وهو نظام مساعدة السائق من تسلا، أو شاشات تعمل باللمس للركاب في الخلف.

وأزالت تسلا أيضا شريط الإضاءة بنظام الصمام الثنائي الباعث للضوء "ليد" في موديل "واي" الأرخص، وكلاهما يأتي بمقاعد من القماش مع توفر خيار مقاعد من الجلد في موديل "3" ومرايا للرؤية الجانبية تُضبط يدويا.

ووعد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة لسنوات طويلة بتوفير سيارات يمكن لأكبر عدد من الناس اقتناؤها على الرغم من إلغائه العام الماضي خططا لتصنيع سيارة كهربائية جديدة كليا بقيمة 25 ألف دولار، وكانت رويترز أول من أفاد بذلك.

لكنه اختار بدلا من ذلك تصنيع إصدارات أقل تكلفة تستند إلى طُرُز تسلا الحالية، مما أثار مخاوف بين المستثمرين والمحللين من أن السيارات الأرخص ثمنا ستقضي على مبيعات المركبات الحالية وستحد من النمو.

وتعاني تسلا بالفعل من تباطؤ مبيعات طرازاتها القديمة مع تزايد المنافسة سريعا، لا سيما في الصين وأوروبا، حيث قوضت آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة الولاء لعلامته التجارية.

وكانت تسلا أطلقت في وقت سابق من هذا العام نسخة مُحدثة من موديل "واي" مع تحسينات تشمل أشرطة إضاءة جديدة وشاشة لمس خلفية.

وقالت تسلا، إنها ستطلق المزيد من المركبات بأسعار معقولة ضمن طرازاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

وأفادت مصادر، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط أيضا لطرح نسخة مبسطة من طرازها السيدان متوسطة الحجم موديل 3.

وستكون السيارات بأسعار معقولة أيضا عاملا أساسيا في نجاح تسلا في تسليم 20 مليون سيارة خلال العقد المقبل، وهو أحد المعالم التشغيلية والتقييمية العديدة التي حددها مجلس إدارة الشركة ضمن حزمة الرواتب المقترحة لماسك والبالغة تريليون دولار، وفقا للغد.