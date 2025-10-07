سيارة صينية "زيرو" في مصر بقوة 400 حصان.. تعرف على سعرها

هانوي - (د ب أ):

أعلنت شركة "فينفاست" (VinFast) الفيتنامية عن إطلاق سيارتها Lạc Hồng 900 LX الفاخرة، والتي تأتي بطول5342 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3349 ملم.

وأوضحت الشركة الفيتنامية أن سيارتها Lạc Hồng 900 LX الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تنطق بلغة تصميمية ترسخ الهوية الفيتنامية بوضوح؛ حيث يزدان غطاء المحرك بشعار طائر Lạc المطلي يدويا بالذهب، مع شبكة المبرد الضخمة والمستُوحاة من طبول Đông-Sơn الشهيرة ومن عناصر الخيزران.

مظاهر الترف

وتتجلى مظاهر الترف في كل التفاصيل الداخلية من إطارات الأزرار وفتحات التهوية إلى الشعارات، وجميعها مكسوة بطلاء ذهبي نفّذه فنانون فيتناميون.

ولعل أبرز ما يميز المقصورة استخدام خشب نادر يُعرف باسم "جولدن نانمو"، والذي يتمتع بلمعان طبيعي مائل للذهبي ورائحة عطرية خفيفة، كما أنه يمتاز بمقاومة استثنائية للتعفن والتشقق.

ومن أبرز التجهيزات الحصرية وجود حاجز فاصل بين السائق والركاب في الخلف مصنوع من زجاج عازل للصوت مع ستائر كهربائية.

نسخة مدرعة

ويتوفر الطراز Lạc Hồng 900 LX أيضا بنسخة مدرعة تتوافق مع معيار الحماية VPAM VR7 . وتوفر هذه النسخة حماية عالية ومقاومة للرصاص الصادر من بنادق هجومية مثل AK-47 وM14، وحتى بعض القنابل اليدوية سواء أسفل السيارة أو فوق السقف.

