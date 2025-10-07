ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

لندن (د ب أ)

سجلت مبيعات السيارات في بريطانيا الشهر الماضي أقوى مستوى لها في مثل هذا الشهر منذ 2020 مع تحسن أداء مختلف قطاعات سوق السيارات، وفقا لبيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية الصادرة اليوم الاثنين.

وذكرت الرابطة أن مبيعات السيارات خلال سبتمبر زادت بنسبة 7ر13% سنويا إلى 312891 سيارة، مقابل 275239 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الرابطة في بيان إن هذا " الأداء هو الأقوى لمبيعات السيارات الجديدة منذ سبتمبر 2020، والذي على الرغم من قيود الإغلاق، يظل الأفضل خلال هذا العقد".

وزادت مبيعات سيارات الأفراد بنسبة 9ر8%.، وسجّلت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن أسرع نمو لها بنسبة 4ر56% وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 1ر29%.

وصرح مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات: "ستساعد منحة السيارات الكهربائية في إزالة أحد العوائق التي تمنع تحول المزيد من السائقين إلى السيارات الكهربائية، وستكون معالجة العقبات المتبقية، من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار في البنية التحتية وخفض تكاليف الطاقة، أمرا بالغ الأهمية لنجاح هذه الصناعة وتحقيق الأهداف البيئية التي نتفق عليها".

وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 2ر28% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 4ر2% سنويا خلال الشهر الماضي.