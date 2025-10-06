وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

مواصفات وأسعار ارخص سيارة يابانية "زيرو" في مصر.. أقل من 700 ألف جنيه

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، عن تقديم خصومات تتراوح بين 15% و25% على قطع الغيار الأصلية المخصصة لمالكي سيارات جيتور.

وجاء الإعلان عن تخفيضات الأسعار على هامش لقاء جمع عدد من مالكي طرازات جيتور داشينج وجيتور X70 Plus وX90 Plus، في إطار مبادرة الشركة لتعزيز تواصلها مع عملائها ودعم خدمات ما بعد البيع.

نستعرض فيما يلي مواصفات سيارات جيتور داشينج و x70 و x90 بلس في مصر:

جيتور X70 Plus

تتوفر جيتور X70 Plus موديل 2026 المجمعة محليًا سبعة مقاعد، بأبعاد 4749 ملم للطول، والعرض 1900 ملم، والارتفاع 1720 ملم، وقاعدة العجلات 2720 ملم، سعة خزان الوقود 57 لترًا.

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية.

جيتور X90 Plus

تأتي النسخة الأحدث من سيارة X90 بلس ضمن فئة بمجموعة من التجهيزات المتطورة التي تعزز مستويات الأمان والراحة والرفاهية، حيث زوّدت السيارة بنظام المساعدة في تغيير المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، بالإضافة إلى مستشعر فتح الشنطة الخلفية بحركة القدم لسهولة الاستخدام.

زودت السيارة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 197 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 275 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات، كما تتميز بهيكل SUV بخمسة أبواب وسبعة مقاعد، مع أبعاد خارجية تبلغ 4858 مم طولًا، 1925 مم عرضًا، و1780 مم ارتفاعًا، إلى جانب قاعدة عجلات طويلة بطول 2850 مم.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج بمحرك 4 سلندر، سعته 1500 CC تربو بقوة 156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تأتي داشينج الجديدة بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

