بعد تراجعها 300 ألف.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة عز العرب، وكيل علامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة، بمصر، السيارة سمارت #3 الكروس أوفر موديل 2025، بثلاث فئات من التجهيزات خلال أكتوبر الجاري.

تقدم سمارت #3 الجديدة بتخفيض بقيمة 300 ألف جنيه، بأسعار رسمي تبدأ 1.990.000 جنيه بدلًا من 2.290.000 للفئة Pro+ القياسية، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه مقابل 2.490.000 جنيه، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه مقارنة بـ2.690.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية الجديدة بمصر:

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

تأتي سمارت #3 بأبعاد تبلغ 4400 مم طولًا، 1844 مم عرضًا، و1556 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم

تأتي سمارت #3 الجديدة بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان منها، نظام ذكي لمساعدة السائق يعزز من سلامة القيادة، أنظمة مراقبة الطريق وتحذير السائق من المخاطر، بالإضافة إلى وسائد هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق.

تأتي #3 بعدد من التجهيزات الداخلية منها شاشة ترفيهية رئيسية بحجم 12.8 بوصة مع واجهة مستخدم حديثة، 13 مكبر صوت من Beats Audio ، نظام ADAS للمساعدة على القيادة، يعتمد على بيانات من 23 مستشعرًا موزعًا على أنحاء السيارة، شاشة عرض HUD على الزجاج الأمامي.