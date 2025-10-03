ستروين Ami.. أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر خلال أكتوبر

فورد فيوجن 2017 في سوق المستعمل بأقل من 800 ألف جنيه

بعد تراجعها 400 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سمارت #1 الكهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة قصراوي بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، السيارة ستروين Ami الكهربائية في السوق المصري، كأرخص سيارة زيرو أمام المقبلين على شراء سيارة كهربائية في السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستروين Ami الجديدة في مصر:

وتعد السيارة ستروين Ami الجديدة من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز سيتروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

اقرأ ايضاً :