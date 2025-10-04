للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة لـ "ميتسوبيشي" في مصر

10 سيارات مستعملة في مصر تراجعت أسعارها بقوة.. تبدأ من 230 ألف

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، السيارة أتراج السيدان الصغيرة كأرخص سيارة للعلامة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر أتراج موديل 2025 الجديدة أمام للمقبلين على الشراء بسعر رسمي 740 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي أتراج المتاحة بمصر:

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

