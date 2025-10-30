أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية الجديدة تنطلق بالسوق المصري لأول مرة

كشفت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة أرك فوكس الكهربائية، عن السيارة أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية الجديدة التي تصنَف بفئةالـ SUV متوسطة الحجم Mid-size بالسوق المصري لأول مرة.

تأتي أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية الجديدة بطول يبلغ 4690 مم، والعرض 1936 مم، والارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات طويلة نسبيًا تبلغ 2845 مم، وتستند السيارة إلى عجلات بقياس 19 بوصة أو 20 بوصة.

تأتي المقصورة الداخلية لأرك فوكس ألفا مميزة بفضل تجهيزاتها المتطورة وأبرزها شاشة مركزية عائمة بقياس 15.6 بوصة، تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، وتدعم التفاعل الصوتي الذكي، ما يسمح بالتحكم الكامل في مختلف وظائف السيارة عبر الأوامر الصوتية، كما تم تزويدها بنظام شحن مدمج على الرفرف الخلفي الأيسر يدعم الشحنين السريع والبطيء.

تقدم ألفا T5 الكهربائية لأول مرة في مصر، وتتوفر بمحرك قوته 251 حصانًا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، وبطارية سعتها 65 كيلووات/ساعة تتيح مدى يصل إلى 520 كيلومترًا.

تأتي أرك فوكس ألفا T5 الكهربائية في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و599 ألف و900 جنيه للفئة Air، والفئة الثانية Pro بسعر مليون و749 ألف و900 جنيه.

