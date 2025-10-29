سيارة هاتشباك كورية موديل 2022 بأقل من 600 ألف جنيه

طرح هافال H7 الهايبرد رسميًا في السوق المصري.. ضمان مليون كم

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

تعد هيونداي i10 واحدة من السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم المتاحة للشراء بالسوق المصري، وتبحث عنها فئة كبيرة من المقبلين على الشراء خاصة المبتدئين في القيادة نظرًا لسهولة التحكم في أبعادها وسهولة ركنها وقيادتها في الأماكن المزدحمة.

تتاح i10 موديل 2022 بمواقع بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 590 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات فى السعر النهائي.

ويرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لهيونداي i10 بالسوق المصري:

أبعاد هيونداي i10

صممت هيونداي i10 بطول 3.67 متر من ضمنه 2.42 متر لقاعدة العجلات وعرض 1.68 متر بينما بلغ ارتفاعها 1.48 متر مع خلوص أرضي 149 مم.

أداء محرك هيونداي i10

زودت i10 بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 84 حصان وعزم 117.6 نيوتن.متر عند 4200 دورة محرك/الدقيقة بجانب ناقل حركة 5 سرعات AMT ودفع أمامي للعجلات.

الأمان والسلامة هيونداي i10

حصلت السيارة قياسيا على أنظمة ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صود المرتفعات HAC ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية دعمت بكاميرا في الفئة الثانية.

تجهيزات هيونداي i10

قدمت هيونداي i10 قياسيا بتكييف هواء يدوي وشاشة وسكية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث مع مدخل usb وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وتسخين للمرايا جانبية والزجاج الخلفي مع جنوط 15 بوصة ومفتاح ذكي وحساسات للإضاءة.

بينما شملت الإضافات بالفئة الثانية مثبت سرعة وإضاءة أمامية نهارية LED كسوة جلدية لعجلة القيادة وناقل الحركة وشبكة أمامية ذات لون أسود لامع.

