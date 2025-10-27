إكس بينج تطلق سيارة عائلية جديدة تسير 1600 كم بخزان وقود.. التفاصيل

لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إكس بينج" الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها X9 EREV الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الفان العائلية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها X9 EREV تنطق بلغة التصميم المميزة للشركة، والتي تعرف باسم المظهر الديناميكي؛ حيث تتميز الواجهة الأمامية بكشافات مقسمة وشريط ضوئي من ثلاثة أقسام بتقنية LED يمتد عبر عرض السيارة، إضافة إلى شبكة أمامية مغلقة مزوّدة بفتحات تهوية نشطة لتحسين الديناميكا الهوائية.

وتمنح الفتحات الجانبية الجديدة في المصدم الأمامي السيارة طابعا حادا وعصريا، بينما يضفي اللون الجديد “Aurora Green” مظهرا أنيقا وجريئا في الوقت ذاته. ومن الجانبين يبرز التصميم بخطوط بارزة على الأبواب مع عجلات مقاس 20 بوصة.

أبعاد تعكس الفخامة

وتمتاز السيارة X9 EREV بأبعاد تعكس الفخامة؛ حيث تأتي بطول 5.3 متر وعرض 2 متر وارتفاع 1.8 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.2 متر، ما يعني مساحة رحبة تكفي سبعة ركاب براحة تامة.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر يعمل كموسع لمدى السير (Range Extender) بقدرة 110 كيلووات أي نحو 150 حصان.

وتبلغ سعة البطارية 63 كيلووات ساعة، ويضاف إليها خزان وقود بسعة 60 لترا، لتصل السيارة إلى مدى سير إجمالي مذهل يبلغ 1600 كلم، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.4 لتر فقط لكل 100 كلم.