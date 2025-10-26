3 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر لا تتجاوز أسعارها 750 ألف جنيه

معطر برائحة البنزين من كيا لتخليص سائقين من أعراض الانسحاب.. ما القصة؟

يعيش قطاع السيارات المصري حالة من الحراك النسبي خلال الأشهر الأخيرة، ذلك نتيجة التخفيضات السعرية المتتالية بأسعار غالبية السيارات الجديدة المتوفرة بالسوق، والتي تأتي بعد فترة من الارتفاعات الجنونية.

وتعد السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك من أبرز الطرازات التي يبحث عنها المقبلين على الشراء بمصر، وبخاصة السيارات الاقتصادية التي لا تتجاوز أسعارها 750 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 670.000 جنيه.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

نيسان صني

تقدم نيسان صني بأربع فئات من التجهيزات؛ الأولى بناقل حركة يدوي أما الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أتوماتيك وسعرها الرسمي 695 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

بايك U5 Plus

تقدم بايك U5 Plus الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى سعرها الرسمي 750 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

