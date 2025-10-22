للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها إم جي في مصر

سيارة في مصر تقطع 1115 كم بخزان وقود واحد.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات وكلاء علامة إم جي في مصر، السيارة إم جي 5 موديل 2026 السيدان العائلية بفئتين من التجهيزات خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم إم جي 5 موديل 2026 بفئة أولى سعرها 799.990 جنيه، وفئة ثانية LUXURY سعرها الرسمي 899.990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار إم جي 5 الصينية في مصر:

تتوفر سيارة إم جي 5 الأرخص بين سيارات العلامة الصينية في مصر خلال أكتوبر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.

تمتلك السيارة باقة من أنظمة المساعدة والأمان أبرزها نظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة ونظام XDS لتعزيز أداء السيارة على المنعطفات.

كما يتوفر بها مجموعة من وسائل الأمان بينها الوسائد الهوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، فضلًا عن كاميرا بقدرة رؤية 360 درجة لمساعدة السائق.

ولمزيد من الأمان تم إمداد MG-5 الجديدة بهيكل مصمّم بشكل قفص مصنوع من الفولاذ القوي ومطوّر باستخدام تقنية اللحام بالليزر المتقدمة لتعزيز قوة السيارة وصلابتها بشكل عام وخاصة عند حوادث التصادم.

