ستروين تطرح C5 آير كروس بـ1.8 مليون جنيه لتشعل المنافسة مع بيجو 3008

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها C5 Aircross الجديدة نظير سعر يبلغ 33 ألف و990 يورو (مليون و881 ألف جنيه مصري) تقريبًا لتشعل نار المنافسة مع أوبل Grandland ودي إس N°4 وبيجو 3008.

تعزيز الرحابة

وعلى عكس الموديلات الشقيقة الأخرى تسعى شركة ستروين لتلبية متطلبات العائلات من خلال تعزيز رحابة السيارة بدلا من التركيز على جوانب الفخامة والرقي، والأهم من ذلك التكلفة المنخفضة؛ حيث تقل سيارة ستروين بحوالي 3000 يورو عن سيارة أوبل، بل إن فرق التكلفة يصل إلى 7000 يورو عن سيارة بيجو.

وقد قامت الشركة الفرنسية بتجهيز سيارتها الجديدة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) بمقدمة حادة الزوايا وألواح بلاستيكية مقاومة للخدش لكي تتناسب مع الأغراض الترفيهية أو كسيارة لاصطحاب الأطفال، ومع تغيير الجيل زاد طول السيارة بمقدار 15 سم مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 6 سم، وهو ما انعكس على تعزيز الرحابة بمقصورة السيارة.

وأشارت ستروين إلى أن طول السيارة C5 Aircross الجديدة يبلغ 65ر4 متر وطول قاعدة العجلات 78ر2 متر، وبالتالي ينعم الركاب الجالسون على المقاعد الخلفية براحة تامة، كما أن صندوق الأمتعة المقسم بذكاء من خلال الاعتماد على أرضية تحميل متغيرة يوفر سعة حمولة تتراوح بين 654 و1668 لترا خلف حافة التحميل المرتفعة نسبيا، وعلى الرغم من هذه الرحابة إلا أن الشركة الفرنسية لم تجد متسعا لتجهيز سيارتها الجديدة بصف جلوس ثالث.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت ستروين بتحديث نظام المعلومات والترفيه وعناصر التحكم في سيارتها C5 Aircross، وتزخر مقصورة السيارة بمقود مميز ثنائي الشعب مع وجود عدادات رقمية وشاشة معلومات كبيرة تمتد قطريا عبر الكونسول الأوسط بالكامل.

وتشتمل السيارة الفرنسية الجديدة على مساحات تخزين واسعة للأغراض الصغيرة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح التحكم في وظائف السيارة عن طريق الأوامر الصوتية وكذلك البحث على الإنترنت أثناء القيادة.

وترى الشركة الفرنسية أن ملاءمة السيارة لتلبية متطلبات العائلات لا تقتصر على الشكل والتكلفة فقط؛ فعلى الرغم من أن الأمر لم يسمح بتصميمات هيكلية جريئة على نطاق واسع، واقتصر الفرق الوحيد على المصدات الهيدروليكية للممتصات الصدمات، إلا أن سيارة ستروين تتمتع بمظهر سلس ومريح بشكل واضح.

وقد تبدو سيارة ستروين الجديدة أكثر راحة للركاب منها للسائق، فبينما يسير السائق بهدوء أكبر ويجتاز المنعطفات براحة أكبر ينعم باقي ركاب السيارة بأجواء هادئة ومقاعدة وثيرة مع نظام تعليق أكثر سلاسة، وتخطو السيارة فوق الحصى وأغطية فتحات الصرف الصحي كأنها ليست موجودة.

نسخة كهربائية

وبالطبع تتجلى هذه الصفات بوضوح في النسخة الكهربائية، التي تتوافر بتكلفة 42 ألف و590 يورو على الأقل، وتنطلق بقوة 157 كيلووات/213 حصان، وتجمع هذه السيارة بين تجربة القيادة السلسة وهدوء السيارة الكهربائية.

وكتعويض عن المرونة الزائدة في نظام التعليق فإنها تدلل السائق بقوة دفع كبيرة عند الانطلاق من إشارات المرور، وتتسارع النسخة الكهربائية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر8 ثانية، ولكن الأداء يضعف قليلا مع زيادة السرعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 170 كلم/س.

وتأتي سيارة ستروين الكهربائية في البداية مزودة ببطارية بسعة 73 كيلووات ساعة، وتصل إلى مدى سير يبلغ 520 كلم، وفي وقت لاحق سيتم إطلاق بطارية بسعة 97 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى 680 كلم، بالإضافة إلى زيادة قوة السيارة إلى 170 كيلووات/231 حصان، ولكن من الملاحظ أن سيارة ستروين الكهربائية يتم شحنها بدرجة بطيئة نسبيا؛ حيث يتم شحنها بقدرة 11 كيلووات بواسطة التيار المتردد وبقدرة 160 كيلووات بواسطة التيار المستمر.

هجين Plug-in

وإلى جانب النسخة الكهربائية، تقدم شركة ستروين نسخة هجين Plug-in بتكلفة تبدأ من 38 ألف و990 يورو ومجهزة ببطارية بسعة 17.8 كيلووات ساعة ومدى سير يصل إلى 81 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، وتعتمد هذه السيارة الهجين على سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر وتنطلق بقوة 143 كيلووات/195 حصان.

هجين معتدل

وتتوفر السيارة أيضا بمحرك بنزين أساسي بوظيفة هجين معتدل لا يمكن ملاحظتها أثناء القيادة وينطلق المحرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 107 كيلووات/145 حصان، ويمكنه التحرك مسافة بضعة أمتار على الأقل بالطاقة الكهربائية أثناء عمليات المناورة.