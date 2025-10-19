برغم حصار الرسوم الأمريكية.. هيونداي تتوسع في أسواق دول أوروبا

سول - (د ب أ):

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن مبيعات شركة هيونداي موتور ارتفعت في السوق الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك على الرغم من أن الشركة تكافح في الولايات المتحدة بسبب الرسوم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تقرير الشركة جاء فيه أن هيونداي موتور باعت في النمسا 1.966 سيارة خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ثالث أكبر حصة سوقية بنسبة 7.6%.

وارتفع إجمالي المبيعات من يناير إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 8.604 وحدات.

وفي ألمانيا، فازت السيارة الكهربائية "أيونيك 9" من هيونداي موتور بجائزة أفضل سيارة فاخرة في ألمانيا لعام 2026، متغلبة على طرازات فاخرة أخرى مثل مرسيدس بنز وبي ام دبليو.

وتعتزم هيونداي موتور تعزيز تواجدها في أوروبا بإنتاج سيارات كهربائية وسيارات تعمل بالبنزين مصممة لتلبية الطلب المحلي.