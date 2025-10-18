بعد زيادة أسعار البنزين.. سيارة موفرة للوقود تسير 1000 كم بخزان واحد

بعد ارتفاع أسعاره.. أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر تبعدك عن محطات البنزين

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح أمس الجمعة، الموافق 17 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

ونقدم للمقبلين على شراء سيارة جديدة موفرة للوقود من خلال التقرير التالي، السيارة العائلية نيسان إكس تريل التي تعتمد على تقنية إيه-باور، التي تقدم لأول مرة بالسوق المحلي.

تعتمد تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

وتدعي نيسان أن هذا النظام يمكن أن يتفاعل أسرع بـ1.0000 مرة من الإعداد الميكانيكي.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

تقدم السارة محليا بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و 50 ألف جنيه. وتقدم نيسان السيارة بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما اقرب.