بعد انخفاض الأسعار.. سيارة أمريكية موديل 2021 بسعر 800 ألف جنيه

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

تتوفر فورد فوكاس 2021 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 800 ألف جنيه، مع العلم أن السعر النهائي يتحدد بحالة السيارة وعداد الكيلومترات.

وفي هذا التقرير نستعرض المواصفات التفصيلية لسيارة فورد فوكاس:

تعتمد فورد فوكاس على محرك سعة 1000 سي سي بقوة 125 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 170 نيوتن/ متر. كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مما يساهم في تحقيق أداء قوي وسلاسة في القيادة.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 210 كم/ساعة، فيما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم في 9.7 ثانية. من ناحية أخرى، تتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود جيدة، حيث تستهلك حوالي 4.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

على صعيد الأمان، تتمتع فورد فوكاس بمجموعة من الأنظمة التي تعزز الأمان والسلامة، مثل نظام فرامل ABS ونظام ضد السرقة، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي.

كذلك، تم تزويد السيارة بنظام فرامل إلكترونية EDB، ما يعزز من التحكم في السيارة أثناء القيادة. كما أن السيارة تحتوي على نظام المساعدة على نزول المنحدرات ونظام التحكم في الجر.

من حيث التجهيزات، تحتوي فورد فوكاس على العديد من المميزات التقنية والراحة، مثل الكاميرات الخلفية التي تسهل عملية الرجوع، خاصية قفل الأبواب المركزي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مزيد من المساحة.

كما تحتوي على عجلة قيادة كهربائية، ومصابيح LED نهارية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية ضد الضباب. أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فتتمتع فورد فوكاس بمنفذ USB، مشغل CD، تقنية البلوتوث، مشغل MP3، وكذلك خاصية تثبيت السرعة.

