جيب تطلق سيارتها كومباس الجديدة في الأسواق.. صور

توليدو - (د ب أ):

أعلنت شركة جيب الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها "كومباس" Compass الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV المدمجة، بنظامي دفع مختلفين: هجين معتدل وكهربائي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Compass الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid) يتألف من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 100 كيلووات/136 حصان، مع محرك كهربائي بقوة21 كيلووات/28 حصان.

وتبلغ القوة الإجمالية لنظام الدفع الهجين107 كيلووات/145 حصان، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 5.7 لتر/100 كلم.

نسخة كهربائية بالكامل

أما النسخة الكهربائية بالكامل فتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 157 كيلووات/213 حصان، والذي يدفع العجلات الأمامية، بينما تتضافر جهوده مع بطارية بسعة 74 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 500 كلم في الشحنة الواحدة.

وتأتي النسخة الأساسية، التي تحمل اسم „Altitude“ ، بطول يبلغ 4.55 متر، وتضم تجهيزات مريحة مثل مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق ونظام تثبيت السرعة التفاعلي ومستشعرات ركن أمامية وخلفية ونظام دخول وتشغيل دون مفتاح، بالإضافة إلى شاشة لمسية بحجم 16 بوصة لنظام الملتيميديا، وجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة.

كما تتوفر للسيارة عجلات مقاس 19 بوصة وكشافات أمامية Matrix-LED ونظام ملاحة، فضلا عن تدفئة المقاعد والمقود والزجاج الأمامي.

