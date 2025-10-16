مقارنة كهربائية.. أيهما تشتري لينك آند كو 02 أم دونج فينج 007؟

تتوالى السيارات الكهربائية على السوق المصري خلال عام 2025 بصورة متسارعة أكثر من أي وقت سابق، إذ شهد السوق على مدار قرابة 10 أشهر انضمام أكثر من 14 موديل كهربائي جديد ينتمي لعلامات تجارية مختلفة.

وكانت السيارة لينك آند كو 02 كروس أوفر أحدث السيارات الكهربائية التي تنضم للسوق المصري، ويتوقع أن تدخل في مواجهة مباشرة مع عدد من السيارات التي تندرج في نفس الشريحة السعرية وأبرزها السيارة دونج فينج 007.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلة بين لينك آند كو 02 أم دونج فينج 007:

الأبعاد والمساحات

تأتي لينك آند كو 02 بطول 4.460 ملم، وعرضها 1.845 ملم، وارتفاعها 1.573 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.755 ملم، مع صندوق أمتعة سعة 450 لتراً، والتي يمكن زيادتها إلى 1.410 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تقدم Dongfeng 007 الكهربائية الجديدة بطول 4.91 مترًا، وعرض 1.74 مترًا، وارتفاع 1.45 مترًا، مع قاعدة عجلات بطول 2.31 متر، وصندوق أمتعة خلفي بسعة تصل إلى 454 لترًا.

منظومة القوة والحركة

تعتمد لينك آند كو 02 الجديدة على نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تعتمد على محرك كهربائي في الخلف بقوة 200 كيلوواط (272 حصان) وعزم دوران 343 نيوتن متر، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة؛ وتستمد طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية 69 كيلوواط ساعة (سعة صافية 66 كيلوواط ساعة)، تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومتر وفق معيار WLTP الأوروبي، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

التجهيزات والكماليات

تمتلك سيارة لينك آند كو الجديدة مقصورة بتجهيزات مميزة في مقدمتها شاشة لمسية مقاس 15.4 بوصة بدقة 2.5K، تتحكم في معظم وظائف السيارة، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه ونظام تكييف الهواء، كما تتوفر لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة يمكن تخصيصها وفقاً لتفضيلات السائق، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية (HUD) تعرض معلومات القيادة المهمة على الزجاج الأمامي.

كما تقدم دونج فينج 007 بعدد كبير من التجهيزات الداخلية أبرزها شاشة وسطية مقاس يتراوح من 7 إلى 13 بوصة، مع شاشة عدادات رقمية كاملة بقياس 25 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة محيطية قابلة للتعديل بعدة ألوان Multi-color Ambient Lighting، إلى جانب نظام صوتي محيطي مكون من 20 مكبر صوت.

منظومة الأمان والسلامة

سيارة لينك آند كو 02 مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة أبرزها نظام الفرملة الطارئة التلقائي (AEB)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام مراقبة حالة السائق الذي يكتشف الإرهاق وبعض أنواع التشتت، ونظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، ونظام منع الاصطدامات المتعددة بعد الحوادث، ونظام اتصال طوارئ متقدم (eCall) للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً في حالة وقوع حادث.

تقدم 007 بمنظومة كبيرة من الأمان أبرزها أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام تعزيز الكبح BA، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ES، ونظام فرامل التوقف الإلكتروني EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر Traction Control، ومساعد صعود المرتفعات والنزول منها Hill Assist & Descent Control، فضلًا عن حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، التي تشمل تقنيات مثل مثبت السرعة التفاعلي، وتحذير الخروج عن المسار، ومساعدة الكبح الطارئ، وغيرها من التقنيات الذكية التي تعزز من الأمان أثناء القيادة.

الأسعار والفئات

تقدم لينك آند كو 02 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.490.000 جنيه.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

