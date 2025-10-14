سيارة واحدة لـMG تتفوق على علامات أوروبية وآسيوية شهيرة بتراخيص سبتمبر

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبراي على المركبات، عن إصدار الوحدات المرورية المختلفة تراخيص لـ810 سيارة إم جي ZS الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر سبتمبر المنقضي.

واحتلت علامة إم جي التجارية الصينية المركز الثاني في ترتيب العلامات الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب "الملاكي" بمصر في شهر سبتمبر، إذ بلغ مجمل الوحدات المرخصة التي تحمل علامة إم جي بأنحاء 2179 سيارة.

وتفوقت سيارة إم جي ZS صاحبة الصدارة بين شقيقاتها على علامات تجارية شهيرة، أبرزها فولكس فاجن التي سجلت سياراتها مجتمعة 419 سيارة، وميتسوبيشى اليابانية التي سجلت 389 سيارة، وشانجان الصينية التي سجلت 304 سيارة، ورينو الفرنسية بـ253 سيارة.

تعتمد إم جي ZS Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

ولأول مرة، يأتي هذا الطراز من ZS بسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية الطي والضبط، بالإضافة إلى نظام دخول ذكي بدون مفتاح لسهولة أكبر في الاستخدام.

تبلغ أبعاد السيارة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

في المقصورة، توفر MG ZS "Luxury" تجربة قيادة مريحة بفضل المقاعد الجلدية باللون البيج، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات. على صعيد التكنولوجيا والترفيه، تضم السيارة شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

تعزز تقنيات المساعدة في القيادة من سهولة التحكم، حيث تتمتع السيارة بنظام كاميرا رؤية محيطية 360 درجة مدعومة بأربع كاميرات بزاوية واسعة، توفر عرضًا مباشرًا على الشاشة اللمسية لمحيط السيارة لتقليل النقاط العمياء وتسهيل الركن، إلى جانب حساسات ركن خلفية تزيد من دقة المناورة.

السياة مزودة بنظام للتشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry & Start)، مثبت سرعة، نظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و 4 مخارج USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية. Auto Hold

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تباع إم جي ZS الجديدة بأسعار تبدأ من 930.000 جنيه للفئة الأولي، ونسخة الفيس ليفت سعرها 1.050.000 جنيه.

