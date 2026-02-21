في رمضان: سيارات جيتور متاحة بمقدم يبدأ من 50% وتقسيط بدون فوائد

بعد بيع أكثر من 16 ألف سيارة.. هذه أرخص سيارة لدى MG في مصر

أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في مصر، عن إطلاق باقة تمويلية جديدة بمناسبة شهر رمضان، تتيح للعملاء شراء سيارة جديدة بمقدم يبدأ من 50%، مع أنظمة تقسيط مرنة بدون فوائد.

كما يشمل العرض صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 60 ألف كم، أيهما أقرب، وتطبق هذه المزايا على جميع موديلات جيتور طوال شهر رمضان.

ونستعرض من خلال التقرير التالي جميع سيارات جيتور الصينية بالسوق المحلي.

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه.

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، وموديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,155,000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه

جيتور T1

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 1,695,000 جنيه.

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,775,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Color بسعر 1,825,000 جنيه.

