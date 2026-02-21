إعلان

تعرف على أرخص سيارة عائلية لعلامة هيونداي في مصر

كتب : محمد جمال

12:43 م 21/02/2026 تعديل في 12:43 م
تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، السيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026 كأرخص سيارة كورية خلال فبراير 2026 الجاري.

تقدم هيونداي أكسنت RB بسعر رسمي يبدأ من 730.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي 760.000 جنيه، الفئة الثالثة بـ839.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي نستعرض مواصفات هيونداي أكسنت RB بمصر:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

هيونداي أكسنت RB جي بي أوتو

