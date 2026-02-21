برلين - (د ب أ):

تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموما هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل – وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها".

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة يما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويُعد من بين الأسباب - إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة - ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، والتي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: "نتوقع أيضا من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة".

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: "حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموما أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيُتخَذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين".