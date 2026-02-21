بعد بيع أكثر من 16 ألف سيارة.. هذه أرخص سيارة لدى MG في مصر

تشهد السوق المصري منافسة جديدة بين السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة، حيث تتوفر حاليًا سيارتان مميزتان في فئتهما، بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1.



تتميز السيارتان بتجهيزات حديثة ومحركات كهربائية متنوعة، بالإضافة إلى تقنيات سلامة متقدمة ومقصورات داخلية عالية الجودة، فضلًا عن أن الفارق السعري بينهما 5 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:



محرك بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1



تعتمد بي واي دي Dolphin Surf على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة، وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 300 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 220 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.



فيما تأتي أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.



أبعاد بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1



يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.



بينما تأتي أرك فوكس T1 الجديدة بطول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2770 مم، كما يمكن للمقاعد الأمامية أن تُطوى حتى زاوية 180 درجة، مما يزيد من مرونة الاستخدام ويتيح للركاب خيارات متعددة للراحة أو التخزين.



تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1



تم تجهيز سيجال من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المفضلة، كما تحتوي السيارة على نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي لضمان راحة الركاب في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى سمارت كي، ودعم NFC.



فيما تضم مقصورة T1 الكهربائية الجديدة تصميمًا عصريًا يجسد الانسجام بين هذه العناصر، من خلال لوحة عدادات عائمة تمتد من منتصف الكونسول إلى الأبواب الجانبية. كما تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 8.8 بوصة، وكلاهما مدمج ضمن ما يُعرف باسم القمرة الرقمية الملتفة بزاوية 240 درجة -240° Wraparound Digital Cockpit، التي تسمح بانتقال المعلومات بسلاسة بين السائق والأنظمة الذكية، وتوفر واجهة تفاعل سريعة الاستجابة.



السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1



وتولي الشركة المصنعة أهمية كبيرة لسلامة ركاب سيارتها، لذا تم تجهيز Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالة التصادم.



تأتي أرك فوكس T1 الجديدة مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان النشطة والذكية، تشمل: نظام ABS + EBA للفرامل المانعة للانغلاق مع دعم الكبح الإلكتروني، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، وESP للثبات الإلكتروني، إلى جانب أنظمة TCS للتحكم في الجر وASR لمنع الانزلاق، ونظام المساعدة على صعود المنحدرات HHC، والتحكم في نزولها HDC فضلًا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، ما يجعلها من أكثر السيارات أمانًا في فئتها.

أسعار بي واي دي Dolphin Surf وأرك فوكس T1



تقدم Dolphin Surf بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 850 ألف جنيه، مع إمكانية نظام سداد مرن، يشمل دفع 600 ألف جنيه، مع تقسيط قيمة البطارية على مدار 8 سنوات بقسط شهري 5,150 جنيه.

تقدم أرك فوكس T1 في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات تبدأ من 855 ألف جنيه للفئة الأولى، أما فئة الثانية سعرها الرسمي 925 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها الرسمي مليون جنيه.



