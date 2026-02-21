إعلان

استدعاء Lexus LX600.. تويوتا تعالج خللًا قد يتسبب في تسرب الزيت وخطر الحريق

كتب : مصراوي

11:54 ص 21/02/2026



نيويورك - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور للهندسة والتصنيع عن استدعاء 4374 مركبة لتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة.

جاء ذلك في إشعار استدعاء، نشرته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وتستدعي شركة تويوتا بعض سيارات لكزس إل إكس600، موديل 2025-2026.

وفي حالة تعطل صمام الملف اللولبي لناقل الحركة، ربما ينقطع الاتصال بين وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة ووحدة التحكم الالكترونية للمحرك، مما قد يؤدي إلى تلف ناقل الحركة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويمكن أن يتسبب تلف ناقل الحركة في فقدان قوة الدفع، مما يزيد من خطر وقوع حادث. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تلف ناقل الحركة في تسرب سائل ناقل الحركة، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

وسيقوم الوكلاء بتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة مجانا.



