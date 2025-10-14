إعلان

سوق المستعمل.. سيارة ألمانية حديثة بـ750 ألف جنيه

كتب : محمود أمين

01:14 م 14/10/2025
تعد السيارة أوبل إنسيجنيا موديل 2017 واحدة من أبرز السيارات المتاحة بسوق المستعمل في مصر، حيث تتوفر بسعر يقارب 750 ألف جنيه، لتكون خيار جيد لمن يبحثون عن سيارة ألمانية الصنع.

تعتمد السيارة على محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 165 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات يعمل بنظام الجر الأمامي.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت بتصميم يتماشي مع حداثة 2025 يجمع بين الراحة والتكنولوجيا، مع استخدام خامات عالية الجودة. توفر وتأتي مع مقاعد واسعة والداعمة للجسم، إلى جانب وجود نظام تكييف ثنائي المناطق.

كما يتوفر بالسيارة شاشة وسطية متعددة الوظائف، بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية تعزز من سهولة القيادة داخل المدن. كما تضم السيارة مجموعة متكاملة من وسائل الأمان تشمل وسائد هوائية متعددة وأنظمة فرامل متطورة مثل ABS وEBD وESP، ما يجعلها من أكثر السيارات أمانًا في فئتها.

تستهلك أوبل إنسيجنيا نحو 7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر في المتوسط، وهو معدل جيد بالنسبة لحجمها وقوة محركها، لكن يعيبها أن تكاليف صيانتها وقطع غيارها تُعد مرتفعة نسبيًا مقارنة ببعض المنافسين في سوق المستعمل.

أوبل إنسيجنيا أسعار السيارات سيارات مستعملة سيارات ألمانية

