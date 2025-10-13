بالصور.. ظهور سيارات كهربائية تابعة للمرور في شرم الشيخ تثير الانتباه

هل تمارس فولفو XC90 ضغطًا على هذه السيارات في مصر بعد تخفيض سعرها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، مجموعة من الصور لدوريات شرطة المرور بمدينة شرم الشيخ، التي تستضيف، الاثنين، القمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ولفتت سيارات المرور في شرم الشيخ انتباه الكثير من المصريين، ذلك حيث استعانت وزارة الداخلية بعدد من السيارات الكهربائية الصينية الحديثة ضمن أسطولها الجديد.

وتعكس هذه الخطوة وفق مراقبين إلى جانب تطوير أسطول المرور، توجه الدولة نحو دعم التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية في القطاعات الرسمية.

ومن أبرز السيارات التي شاركت في عمليات التأمين الميداني خلال القمة كل من السيارة بايك BJ30 الكهربائية والسيارة بي واي دي سونج بلس، واللتين تعدان من أحدث الطرازات التي دخلت السوق المصري مؤخرًا لخدمة الشرطة المصرية.

بايك BJ30

تتوفر بايك BJ30 في مصر كسيارة هجينة رباعية الدفع تمزج بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ومحركات كهربائية متكاملة، لتولد قدرة إجمالية تقارب 402 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ نحو 680 نيوتن-متر.

وتتميز المنظومة بقدرتها على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في نحو 6.9 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.45 لتر لكل 100 كم وفق دورة WLTC، ما يعكس توازنًا واضحًا بين الأداء الرياضي والكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتعتمد السيارة نظام دفع رباعي فعّالًا يعمل في الوقت الحقيقي لتوزيع العزم على العجلات بحسب ظروف القيادة، مما يمنحها ثباتًا متميزًا سواء على الطرق الممهدة أو التضاريس الوعرة.

كما تتمتع BJ30 بارتفاع يبلغ نحو 215 ملم عن سطح الأرض، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم تمنح المقصورة رحابة واستقرارًا ملحوظًا.

وتوفر السيارة مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة تشمل التحكم في التضاريس، ونظام انزلاق محدود إلكتروني، إلى جانب كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ومستشعرات أمامية وخلفية لدعم القيادة الآمنة في مختلف البيئات

بي واي دي سونج بلس

أما السيارة بي واي دي سونج بلس والتي ظهرت أيضًا في شوارع شرم الشيخ، تأتي بتصميم عصري جانب منظومة دفع كهربائية بالكامل توفر مدى قيادة يتجاوز 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مما يجعلها مثالية للعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

كما تتميز السيارة بنظام تحكم ذكي في الطاقة، وشاشة رقمية متكاملة، ومقاعد مريحة توفر بيئة عمل متطورة لعناصر الشرطة أثناء الدوريات.

اقرأ أيضًا:

هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها جديدة تقدمها فيات في مصر