إعلان

هل تنخفض أسعار السيارات بنسبة 15-20% في 2026؟.. الرابطة توضح

كتب : حسن مرسي

12:12 ص 10/01/2026

المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن المعلومات المتداولة عن انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15 إلى 20% خلال عام 2026 غير دقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضات ملحوظة خلال 2025 وبداية العام الحالي لكنها استقرت الآن.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن أسعار السيارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر العملة الأجنبية، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتًا في الأسعار دون انخفاضات إضافية خلال الربع الأول من 2026.

تابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الانخفاضات السابقة كانت كبيرة جدًا، مؤكدًا أن أي هبوط جديد في أسعار السيارات يتطلب انخفاضًا واضحًا في سعر الدولار أو العملات الأجنبية.

وأكد سعد أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعكس توازنًا في السوق بعد التراجعات الكبيرة السابقة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تدعم انخفاضات إضافية في المدى القريب.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن تحديد أسعار السيارات يعتمد بشكل أساسي على سعر الصرف، متوقعًا استمرار الثبات طالما لم يحدث تغيير ملموس في قيمة العملة الأجنبية.

المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات انخفاض أٍعار السيارات فضائية الشمس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان