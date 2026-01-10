هل تنخفض أسعار السيارات بنسبة 15-20% في 2026؟.. الرابطة توضح

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن المعلومات المتداولة عن انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15 إلى 20% خلال عام 2026 غير دقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضات ملحوظة خلال 2025 وبداية العام الحالي لكنها استقرت الآن.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن أسعار السيارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر العملة الأجنبية، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتًا في الأسعار دون انخفاضات إضافية خلال الربع الأول من 2026.

تابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الانخفاضات السابقة كانت كبيرة جدًا، مؤكدًا أن أي هبوط جديد في أسعار السيارات يتطلب انخفاضًا واضحًا في سعر الدولار أو العملات الأجنبية.

وأكد سعد أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعكس توازنًا في السوق بعد التراجعات الكبيرة السابقة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تدعم انخفاضات إضافية في المدى القريب.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن تحديد أسعار السيارات يعتمد بشكل أساسي على سعر الصرف، متوقعًا استمرار الثبات طالما لم يحدث تغيير ملموس في قيمة العملة الأجنبية.