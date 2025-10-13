10 صور للسيارة بي واي دي Atto2 الكهربائية الجديدة بعد طرحها بالأسواق

هل تمارس فولفو XC90 ضغطًا على هذه السيارات في مصر بعد تخفيض سعرها؟

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية المتخصصة ف صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Atto 2 المدمجة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية Atto 2 الجديدة تأتي بطول 4310 ملم وعرض 1830 ملم وارتفاع 1675 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2620 ملم، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 400 و 1340 لترا.

ويبرز في المقدمة شريط أسود يربط بين الكشافات العاملة بتقنية LED الرفيعة، بينما تضيف الألواح على العتبات الجانبية وشريط الإضاءة المتصل لمسة رياضية وعصرية.

أما المقصورة الداخلية فجاءت بتصميم عملي يغلب عليه اللون الرمادي مع إضاءة محيطية بتقنية LED، وتضم شاشة عدادات رقمية بقياس 8ر8 بوصة وشاشة لمسية مركزية قياس 8ر12 بوصة، بالإضافة إلى سقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي أمامي بقوة 130 كيلووات/177 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ما يسمح بالتسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9ر7 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 160 كلم/ساعة.

كما تزويد السيارة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 12ر 45 كيلووات ساعة، وهو ما يتيح الوصول إلى مدى سير 312 كلم.

وتستعد الشركة الصينية لطرح نسخة ببطارية أكبر ومدى يصل إلى 420 كلم مع أداء محسن في وقت لاحق.