بالأسعار.. انطلاق خدمة "التاكسي الطائر" رسميًا لأول مرة في مصر

أعلنت شركة طيران أبو ظبي الإمارتية، عن إطلاق خدمة "الإير تاكسي" في مصر بالتعاون مع القوات الجوية المصرية باستثمارات 5 مليارات جنيه، بحسب بيان صادر عن الشركة.

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التنقل بين المدن السياحية والمناطق الحيوية في القاهرة الكبرى وربطها بمقاصد سياحية كبرى مثل الساحل الشمالي وواحة سيوة والغردقة والأقصر وسانت كاترين، في زمن قياسي مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

تعد طيران أبو ظبي واحدة من أبرز شركات الطيران المروحي في الشرق الأوسط، وتصنف كأكبر مشغل للطيران المروحي المدني في المنطقة، كما تدير الشركة أسطولًا متنوعًا يضم مروحيات وطائرات ثابتة الجناح، إلى جانب مركز صيانة معتمد لتقديم خدمات الدعم الفني.

وفي إطار خططها للتوسع في مجالات النقل الجوي المتطور، دخلت “طيران أبو ظبي” مؤخرًا في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، من بينها شركة Archer Aviation الأمريكية المتخصصة في الطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL).

وتستعد الشركة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر رسميًا في الإمارات خلال عام 2026، على أن تكون مصر أول وجهة خارجية تشهد تشغيل هذه التقنية الجديدة.

تهدف الخدمة إلى تقليل وقت التنقل داخل القاهرة وبين المدن السياحية البعيدة، عبر استخدام طائرات كهربائية حديثة eVTOL تقلع وتهبط عموديًا من مهابط صغيرة (Vertiports) دون الحاجة إلى مطارات تقليدية.

التنقل داخل القاهرة الكبرى:

- زيارة الأهرامات من داخل القاهرة: 200 دولار للفرد.

- زيارة القلعة من داخل القاهرة: 300 دولار للفرد.

- من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد: 350 دولار للفرد.

- من مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية الجديدة: 300 دولار للفرد.

رحلات بين المدن السياحية المصرية:

- من الغردقة إلى الأقصر: 1500 دولار للفرد.

- من شرم الشيخ إلى سانت كاترين: 900 دولار للفرد.

- من القاهرة إلى سيوة: 1500 دولار للفرد.

الزمن المتوقع:

- الوصول إلى الساحل الشمالي من القاهرة في حوالي 60 دقيقة.

- الوصول إلى واحة سيوة في حوالي 90 دقيقة.

