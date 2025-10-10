أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بعد التخفيضات الأخيرة

للمقبلين على الشراء.. فيات تيبو الجديدة بأقل من 695 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، السيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026 بتخفيض بلغ 30 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم هيونداي أكسنت RB المجمعة محليا موديل 2026 بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى، والثانية مقابل 809.900 ألف جنيه، أما الثالثة سعرها 850.000 ألف جنيه، والفئة عالية التجهيزات مقابل 899.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة في مصر:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

