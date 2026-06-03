خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري

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تقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، طرازها بروتون ساجا المجمعة محليًا لتتصدر المشهد باعتبارها أرخص سيارة أتوماتيك زيرو في السوق المصري خلال شهر يونيو الجاري، في خطوة تعزز من حضورها داخل فئة السيارات الاقتصادية.

وتقدم بروتون ساجا بسعر رسمي يبلغ 650 ألف جنيه، لتكون الخيار الأقل سعرًا بين السيارات الأتوماتيك الجديدة في مصر خلال الفترة الحالية.



أسعار ومواصفات بروتون ساجا الجديدة:



أبعاد ومساحات بروتون ساجا



تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

محرك بروتون ساجا



تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا



تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

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