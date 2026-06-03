إعلان

خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

04:21 م 03/06/2026 تعديل في 04:21 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، طرازها بروتون ساجا المجمعة محليًا لتتصدر المشهد باعتبارها أرخص سيارة أتوماتيك زيرو في السوق المصري خلال شهر يونيو الجاري، في خطوة تعزز من حضورها داخل فئة السيارات الاقتصادية.
وتقدم بروتون ساجا بسعر رسمي يبلغ 650 ألف جنيه، لتكون الخيار الأقل سعرًا بين السيارات الأتوماتيك الجديدة في مصر خلال الفترة الحالية.


أسعار ومواصفات بروتون ساجا الجديدة:


أبعاد ومساحات بروتون ساجا


تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

محرك بروتون ساجا


تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا


تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

اقرأ أيضًا:

تجاهلها قد يكلفك الكثير.. مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها تويوتا بالسوق المصري

قريبًا في مصر.. راية أوتو تستعد لطرح إكس بينج P7 الجديدة كليًا

بروتون ساجا السوق المصري أوتوماتيك عز العرب السويدي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لماذا غيرت سميحة أيوب اسمها في بداية مشوارها الفني؟
زووم

لماذا غيرت سميحة أيوب اسمها في بداية مشوارها الفني؟
خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري
أخبار السيارات

خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري

بعد فيديو متداول.. ضبط صاحب كلب تسبب في إزعاج سكان عقار بالخليفة
حوادث وقضايا

بعد فيديو متداول.. ضبط صاحب كلب تسبب في إزعاج سكان عقار بالخليفة
بالصور.. أغرب 8 طرق لولادة الحيوانات
علاقات

بالصور.. أغرب 8 طرق لولادة الحيوانات
بحضور منصور وعبد الحفيظ.. اجتماع جديد بين الأهلي وييس توروب
رياضة محلية

بحضور منصور وعبد الحفيظ.. اجتماع جديد بين الأهلي وييس توروب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تعدوا على محامي.. تحقيقات النيابة تكشف تطورات جديدة في مشاجرة صبري نخنوخ