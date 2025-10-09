ما السيارة التي وضعت نيسان في صدارة المبيعات بمصر 2025؟

في ظل ارتفاع تكاليف النقل واتساع سوق خدمات التوصيل في مصر، يتجه عدد متزايد من الشباب إلى اقتناء الدراجات النارية كوسيلة للعمل اليومي، سواء في خدمات "الدليفري" أو التنقل بين المناطق.

ومع تنوع الخيارات في فئة الـ150 سي سي، يبرز طرازان لافتان هما تي ڤي إس HLX 150 وباجاج Pulsar 150، واللذان يجمعان بين السعر المناسب والأداء الموثوق، لكن لكل منهما شخصية مختلفة تناسب نوعًا محددًا من الاستخدام.

في التقرير الآتي رصد لأبرز ما يتميز به كلا الدراجتين وأسعارهما الرسمية:

تي ڤي إس HLX 150.. عملية واقتصادية

تعرف HLX 150 بأنها دراجة عملية مخصصة للاستخدام اليومي، وتتميز بوزنها الخفيف وسهولة المناورة داخل الزحام، إلى جانب ارتفاعها الكبير عن الأرض (195 مم) الذي يمنحها قدرة أفضل على التعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة.

تأتي الدراجة مزودة بحامل خلفي قوي يسهل نقل البضائع أو الحقائب، كما توفر بعض النسخ منفذ USB للشحن، ما يجعلها مناسبة للعاملين في خدمات التوصيل.

تعمل تي ڤي إس HLX 150 بمحرك بنزين سعة 147.49 سي سي، يعمل بالتبريد الهوائي الطبيعي، ويوفر قدرة قصوى تبلغ 8.9 كيلووات عند 7500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 12.3 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة، وينقل طاقتة ناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

ورغم أن نظام الفرامل يعتمد على الطبليات في الأمام والخلف، إلا أن الدراجة تحقق توازنًا جيدًا بين السعر المنخفض والاستهلاك الاقتصادي للوقود، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لمن يريد دراجة “شغل” يعتمد عليها.

باجاج Pulsar 150.. أداء أعلى ولمسة رياضية

تعد Pulsar 150 من الدراجات المنتشرة في فئتها على مستوى الهند والشرق الأوسط، وتشتهر بأدائها القوي وتصميمها الرياضي.

توفر الدراجة قوة أعلى بنحو 14 حصانًا، مع خزان وقود أكبر (15 لترًا) يسمح بقطع مسافات طويلة دون الحاجة للتزود المتكرر.

تقدم باجاج Pulsar 150 بمحرك بنزين سعة 150 سي سي دفع خلفي بقوة 14 حصان عند 8500 لفة في الدقيقة، مع عزم أقصى 13.25 نيوتن متر عند 6500 دورة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة مانيوال من 4 سرعات؛ وخزان وقود بسعة 15 لترًا.

كما تتميز بخيارات أمان إضافية مثل الفرامل القرصية الأمامية وبعض النسخ المزودة بنظام ABS، ما يمنحها ثباتًا أفضل عند السرعات العالية.

لكن في المقابل، وزنها الأكبر يجعلها أقل ملاءمة لحركة المدن المزدحمة، كما أن تكاليف الصيانة قد تكون أعلى قليلًا مقارنة بنظيرتها TVS.

أي من الدراجتين تناسب احتياجاتك؟

وفقًا لخبراء واستطلاع آراء عدد من مالكي تلك الدراجات فإن تي ڤي إس HLX 150 تعد خيارًا جيدًا للعاملين في خدمات التوصيل داخل المدينة بفضل خفتها، ارتفاعها الجيد، وسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار مناسبة.

أما من يعتمد على دراجته النارية في السفر بين المدن وقطع مسافات طويلة، تعد باجاج Pulsar 150 الخيار المناسب حيث توفر تجربة رياضية وأكثر ثباتًا على الطرق السريعة، مع قدرة أكبر على التسارع ونظام فرامل أكثر أمانًا.

ما الفارق السعري بين كلا الدراجتين؟

تقدم الدراجة تي ڤي إس HLX 150 موديل 2025 خلال شهر أكتوبر الجاري بسعر رسمي 57.250 جنيه، بينما تباع باجاج Pulsar 150 موديل 2025 نظير سعر رسمي 68.000 جنيه.

