أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان وافقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة.

وأصدرت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان بيانا مشتركا جاء فيه: "نتيجة للمفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة، اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار".

ويشترط وقف إطلاق النار وقفا كاملا من قبل حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من قطاع جنوب الليطاني.

كما اتفق لبنان وإسرائيل على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، ويقتضي ذلك استبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة استضافت جولة جديدة هي الخامسة من المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل، جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم.

وعن الجولة الرابعة التي عقدت الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في منشور على منصة "إكس": "إن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، متجاوزين إخفاقات العشرين سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي".

وأكد بيجوت أن واشنطن ملتزمة بدور الوسيط في هذه المفاوضات "التاريخية".

ويشارك في هذه الجولة عن لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية.

ومن الجانب الإسرائيلي، يشارك السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف، وفقا لروسيا اليوم.