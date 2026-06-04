يؤدي 14 ألفًا و300 طالب وطالبة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025 - 2026، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية بالمحافظة.

لجان الامتحانات

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، على أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 14300 طالب وطالبة، موزعين على 66 لجنة أساسية تخدم جميع الإدارات التعليمية، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص.

اللغة العربية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطلاب يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

تجهيزات خاصة

وأوضح أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية.

غرفة عمليات

وأعلن أن مديرية التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية تعمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ والتعامل الفوري معه، بما يضمن انتظام الامتحانات داخل جميع اللجان.

الجهات المعنية

ووجه محمود بدوي الشكر والتقدير إلى أجهزة المحافظة المعنية والأجهزة الأمنية وجميع القائمين على العملية الامتحانية، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم المستمر في توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة ومنضبطة بما يحقق مصلحة الطلاب.