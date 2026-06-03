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ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان

كتب : أحمد الجندي

10:43 م 03/06/2026

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رسالة توعوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أكدت خلالها أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية داخل اللجان، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وشددت المديرية، على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان الامتحانية.

وأكدت أن الامتحانات تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن الالتزام بالتعليمات يسهم في توفير بيئة مناسبة للتركيز وأداء الاختبارات بصورة سليمة وعادلة.

ووجهت المديرية رسالة مباشرة للطلاب، دعتهم خلالها إلى الاعتماد على ما اكتسبوه من علم واجتهاد طوال العام الدراسي، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يبدأ بالالتزام والانضباط واحترام قواعد الامتحانات.

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