وكالة أمريكية: مبيعات السيارات في مصر تكشف صلابة السوق رغم التحديات

رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها قطاع السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة، من تقلبات سعر الصرف وقيود الاستيراد ونقص العملة الأجنبية، أظهر السوق المصري قدرة ملحوظة على التعافي والنمو، وفق تقرير صادر عن وكالة Focus2Move الأمريكية المتخصصة في رصد أسواق السيارات العالمية.

مبيعات السيارات بمصر في أول ثلاثة أشهر

وأشار تقرير F2M إلى أن مبيعات السيارات في مصر واصلت مسارها الصاعد خلال عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 26.9% خلال يناير و35.5% في فبراير، قبل أن تنهي الربع الأول من العام بنمو بلغ 13.5% بإجمالي مبيعات وصل إلى 40.963 مركبة، ما يعكس قوة الطلب المحلي وقدرة السوق على تجاوز التحديات.

وأضاف التقرير أن الأداء الإيجابي لسوق السيارات يأتي بالتزامن مع توقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا بالتوسع في الاستثمارات ودور القطاع الخاص وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

العلامات الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر 2026

وعلى مستوى العلامات التجارية، تصدرت نيسان السوق المصري بعد نمو مبيعاتها بنسبة 30.2% وحصة سوقية بلغت 14.7%، تلتها شيفروليه ثم شيري، فيما جاءت إم جي وهيونداي ضمن قائمة الخمس الكبار.

وأكد تقرير الوكالة الأمريكية أن السوق المصري بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا بعد سنوات من التراجع الحاد، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية من 96.681 سيارة خلال 2024 إلى 172.386 سيارة في 2025، مدعومة بتحسن توافر السيارات واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.

كما لفت إلى أن قطاع السيارات الكهربائية يواصل النمو بوتيرة سريعة، حيث قفزت مبيعاته بنسبة 244.3% خلال الربع الأول من 2026، رغم أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل أقل من 0.1% من إجمالي السوق.

الدعم الحكومي لتصنيع السيارات في مصر

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الدعم الحكومي للتصنيع المحلي والحوافز الموجهة لصناعة السيارات يعززان فرص استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسات التنظيمية.

اقرأ أيضًا:

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟

عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد حكومي كبير خلال أيام.. التفاصيل

شعبة السيارات: مصاريف تشغيل السيارات الكهربائية لا تتجاوز 10% مقارنة بالبنزين