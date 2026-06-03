قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها تويوتا بالسوق المصري

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تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة تويوتا كورولا موديل 2026 سيدان العائلية كأرخص سيارة جديدة للعلامة بالسوق المحلي خلال يونيو 2026 الجاري.

تبدأ أسعار كورولا الجديدة في مصر من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و600 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 سعرها في يونيو مليون و650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا كورولا بمصر:

المحرك

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

مواصفات الأمان

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

التجهيزات

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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