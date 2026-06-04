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رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يجري مفاوضات مع سلطات فنزويلا.. ما القصة؟

كتب : وكالات

02:26 ص 04/06/2026 تعديل في 02:27 ص

فنزويلا وأمريكا

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في بيان، أن رئيس الهيئة الجنرال دان كين قام بزيارة للعاصمة الفنزويلية كاراكاس وأجرى مفاوضات مع قيادة البلاد هناك.

جاء في البيان: "قام رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، اليوم بزيارة رسمية إلى كاراكاس عاصمة فنزويلا، في أول زيارة رسمية للبلاد، وشارك مع الجنرال كين في المحادثات الثنائية كبار ممثلي الحكومة المؤقتة، وكذلك قيادة وموظفو السفارة الأمريكية".

ووفقا للبيان، أكد الجنرال كين خلال زيارته على أهمية استقرار فنزويلا، والأمن العام في نصف الكرة الغربي، والتزام الجيش الأمريكي بضمان تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من ثلاث مراحل.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت في 3 يناير الماضي ضربة موجعة لفنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك.

واتهمتهما إدارة الرئيس الأمريكي بالضلوع في ما وصفته بـ"إرهاب المخدرات"، وهو ما نفاه مادورو وفلوريس في الجلسات السابقة، مؤكدين براءتهما من التهم الموجهة إليهما.

ومنذ اعتقالهما، عينت السلطات الفنزويلية ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس، رئيسة مؤقتة للبلاد، وفقا لروسيا اليوم.

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فنزويلا رئيس الأركان المشتركة الأمريكية أمريكا وفنزويلا

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