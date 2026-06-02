تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر

كشفت وكالة "Focus2Move "F2M الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات عالميًا، في تقرير حديث يستند إلى بيانات GAD العالمية لإحصائيات السيارات، عن قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة السيارات المجمعة محليًا على المبيعات، حيث تصدرت ثلاثة طرازات القائمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

نيسان صني في الصدارة

جاءت نيسان صني السيدان العائلية المجمعة محليًا في المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما سجلت نموًا بنسبة 28.8% على أساس سنوي، لتواصل تصدرها للمبيعات للعام الثاني على التوالي.

وتتوفر نيسان صني موديل 2027 خلال يونيو الجاري بثلاث فئات، تبدأ أسعارها الرسمية من 765 ألف جنيه للفئة Base A/T، و800 ألف جنيه للفئة Mid A/T، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Super Salon إلى 835 ألف جنيه.

شيفروليه الدبابة تتفوق على سيارات الركوب

حلت شيفروليه T-Series، المعروفة محليًا باسم "الدبابة"، في المركز الثاني بقائمة الأكثر مبيعًا، بعدما حققت نموًا بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوفر السيارة التجارية بفئتين، تبدأ أسعارهما من 1.05 مليون جنيه للفئة Box، بينما يبلغ سعر الفئة AC المجهزة بمكيف هواء نحو 1.15 مليون جنيه.

هيونداي إلنترا AD ثالثًا

احتلت هيونداي إلنترا AD المركز الثالث في قائمة Focus2Move لأكثر السيارات مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من 2026، مسجلة نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي.

وتبدأ أسعار إلنترا AD من 999 ألف جنيه للفئة Smart، و1.1 مليون جنيه للفئة Modern، و1.115 مليون جنيه للفئة Modern Sunroof، فيما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Top Line نحو 1.215 مليون جنيه.

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