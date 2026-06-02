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يستعد سوق السيارات المصري إلى استقبال عدد من السيارات الجديدة التي ستطرح لأول مرة على الإطلاق لعملاء السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

وتتنوع السيارات الجديدة التي تنتمي لعلامات تجارية صينية ويابانية ما بين طرز بنزين تقليدية وأخرى تعمل بالكهرباء.

في التقرير الآتي رصد لأبرز السيارات التي سيتم الكشف عنها خلال يونيو 2026:

كايي X4

تستعد شركة كايي إيجيبت موتورز، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، إلى تقديم السيارة X4 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية خلال أيام، لتصبح الطراز الرابع لها في مصر.

تعتمد كايي X4 في نسختها العالمية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تتراوح في حدود 147 إلى 150 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى نحو 210 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أو CVT.

سوإيست S08

أعلنت شركة MANEAST التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست التجارية الصينية، عن طرح السيارة S08 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV خلال شهر يونيو الجاري.

تعتمد سوإيست S08 في أسواقها العالمية على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن (PHEV)، تتكون من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي، لتقديم قوة إجمالية تصل إلى نحو 255 كيلوواط بما يعادل قرابة 340 حصان، مع عزم دوران يبلغ حوالي 525 نيوتن.متر، وفق بيانات الشركة المصنعة.

فينوشيا V-Online

يستعد وكيل علامة فينوشيا الصينية للسيارات في مصر، إلى الكشف عن السيارة V-Online الجديدة لأول مرة في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

تعتمد النسخة المقدمة في الصين من فينوشيا V-Online على محرك 1.5 لتر تيربو رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 197 حصان، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

نيسان ماجنيت

تعد السيارة نيسان ماجنيت كروس أوفر الخدمية الجديدة المجمعة محليًا، واحدة من أبرز السيارات التي سيتم تقديمها رسميًا ولأول مرة في السوق المصري خلال الشهر الجاري.

ولم تكشف نيسان إيجيبت، حتى الآن عن تفاصيل المواصفات الميكانيكية للسيارة الجديدة، غير أنها متوفرة بأسواق اليابان بمحرك 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

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