تستعد شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في مصر وإحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، لتقديم سيارتها P7 الجديدة كليًا بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتوسع في قطاع السيارات الكهربائية ودعم تواجد العلامة الصينية في مصر.

وتعد P7 الجديدة واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الرياضية التي كشفت عنها إكس بينج مؤخرًا، حيث جاءت بتصميم مختلف بالكامل مقارنة بالجيل السابق، مع الاعتماد على أحدث تقنيات الشركة في مجالات الأداء والقيادة الذكية والتجهيزات التكنولوجية.

مواصفات إكس بينج P7 الجديدة كليًا قبل طرحها في مصر:

أبعاد ومساحات إكس بينج P7



حصلت السيارة على تصميم Fastback رياضي، إذ يبلغ طولها 5,017 مم، وعرضها 1,970 مم، وارتفاعها 1,427 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,008 مم.

محركات كهربائية بقوة تصل إلى 594 حصانًا

تعتمد إكس بينج P7 الجديدة على منظومة كهربائية متطورة، حيث تتوفر عالميًا بنسخة دفع خلفي بقوة 367 حصانًا، إلى جانب نسخة أداء عالية مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي بقوة تصل إلى 594 حصانًا.

وتستطيع النسخة الأقوى التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم/س.

مدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر

تقدم السيارة خيارات متعددة من البطاريات، أبرزها بطارية سعة 92.2 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 820 كيلومترًا وفق دورة CLTC الصينية، فيما توفر البطارية الأصغر مدى يصل إلى 702 كيلومتر تقريبًا.

كما تعتمد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت وتقنيات شحن فائق السرعة تتيح استعادة جزء كبير من مدى القيادة خلال فترة زمنية قصيرة.

منظومة الأمان في إكس بينج P7

زودت إكس بينج سيارتها الجديدة بمجموعة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، تشمل نظام القيادة الذكية NGP، ومثبت سرعة متكيف، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، إلى جانب مجموعة من الكاميرات والرادارات والحساسات التي تراقب محيط السيارة بشكل مستمر.

التجهيزات الداخلية بإكس بينج P7

تأتي المقصورة الداخلية بتصميم حديث يركز على التكنولوجيا، حيث تضم شاشة مركزية كبيرة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR-HUD تعد من أكبر الشاشات في فئتها، بالإضافة إلى مقاعد رياضية مزودة بخاصية التدفئة والتهوية والتدليك، مع دعم التحديثات البرمجية عبر الإنترنت.

كما حصلت السيارة على جناح خلفي نشط ومقابض أبواب مخفية وأبواب بدون إطارات، فيما تتوفر بعض النسخ عالميًا بأبواب مقصية تمنح السيارة طابعًا رياضيًا مميزًا.