أثارت الحرب السعرية المحتدمة بين شركات السيارات الصينية، خاصة العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، تساؤلات واسعة حول مستقبل الأسعار في أكبر سوق سيارات بالعالم، وسط مخاوف من تراجعها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، يواجه سوق السيارات الصيني تحديات متزايدة نتيجة تباطؤ الطلب المحلي واستمرار المنافسة الشرسة بين الشركات، ما دفع العديد من المصنعين إلى تقديم تخفيضات كبيرة للحفاظ على حصصهم السوقية.

نهاية العصر الذهبي لصناعة السيارات الصينية

وتزايدت المخاوف بعد تحذيرات أطلقها عدد من قيادات القطاع، من بينهم رئيس شركة NIO الصينية، الذي أشار إلى أن العصر الذهبي لصناعة السيارات في الصين قد يكون اقترب من نهايته في ظل الأوضاع الحالية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن السوق الصينية، وهي الأكبر عالميًا، أصبحت تعاني من حالة تشبع نسبي بعد أن تجاوزت الطاقة الإنتاجية حجم الطلب المحلي بفارق كبير. وتنتج الصين نحو 33 مليون سيارة سنويًا، يوجه جزء كبير منها للسوق المحلية.

وبحسب بيانات نقلتها "رويترز"، تضم الصين أكثر من 370 مليون سيارة على الطرق، مقارنة بنحو 300 مليون سيارة في الولايات المتحدة ومثلها تقريبًا في أوروبا، ما يعكس حجم التشبع الذي وصل إليه السوق.

4 ملايين سيارة صينية غير مباعة في 2026

وأدى تباطؤ الطلب المحلي إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات غير المباعة. وتشير التقديرات إلى أن شركات السيارات الصينية كانت تبحث في مطلع عام 2026 عن مشترين لأكثر من 4 ملايين سيارة مخزنة، مع احتمالية ارتفاع هذا الرقم إذا استمرت وتيرة التراجع في المبيعات.

وخلال شهر أبريل الماضي، انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) في الصين بنسبة 21.6% على أساس سنوي، الأمر الذي دفع الشركات إلى تكثيف جهودها التصديرية لتعويض ضعف الطلب المحلي.

وتعد الصين حاليًا أكبر مصدر للسيارات في العالم، إذ تتراوح صادراتها السنوية بين 6 و8 ملايين سيارة، وتستحوذ السيارات الكهربائية على نسبة كبيرة منها. إلا أن استيعاب فائض الإنتاج الحالي قد يتطلب زيادة الصادرات بمعدلات أكبر، وهو ما يدفع الشركات إلى خوض منافسة سعرية شرسة داخل الصين وخارجها.

تخفيض أسعار السيارات وصل إلى 20%

ووصلت التخفيضات التي تقدمها بعض الشركات إلى مستويات كبيرة، حيث بلغت الخصومات في بعض العروض نحو 20% من أسعار السيارات، في محاولة لتحفيز المبيعات والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق يشهد ضغوطًا متزايدة.

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