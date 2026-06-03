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وزير الخارجية يبحث مع "تويوتا تسوشو" توسيع استثمارات السيارات بمصر

كتب : محمد جمال

12:05 م 03/06/2026
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    مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في صناعة السيارات وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية
  • عرض 4 صورة
    مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في صناعة السيارات وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية
  • عرض 4 صورة
    مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في صناعة السيارات وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رئيس مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة، ودعم الشراكة القائمة في عدد من القطاعات الحيوية.

إشادة بالتعاون القائم مع المجموعة اليابانية

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة "تويوتا تسوشو"، مؤكدًا أنها تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في العديد من المجالات الاقتصادية. كما أبدى تطلعه إلى تعزيز مساهمة المجموعة في تطوير قطاع السيارات ودعم الصناعات اليابانية العاملة بالسوق المصرية.

منطقة صناعية يابانية بقناة السويس

وأكد وزير الخارجية اهتمام الدولة بإنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة للمستثمرين.

كما أعرب عن تطلع مصر للتعاون مع مجموعة "تويوتا تسوشو" في جذب المزيد من الشركات اليابانية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

توطين صناعة السيارات أولوية للدولة

وشدد عبد العاطي على أن توطين صناعة السيارات يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مستعرضًا الحوافز والإجراءات التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع شركة "تويوتا موتورز" في مجالات التصنيع المحلي والصناعات المغذية، إلى جانب إنشاء سلاسل توريد إقليمية تنطلق من مصر لخدمة الأسواق المختلفة.

استعراض الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود التحول الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" وما تتضمنه من أولويات تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

استثمارات السيارات تويوتا تسوشو قناة السويس صناعة السيارات

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