تعرف على مواصفات جي إيه سي S7 قبل طرحها المرتقب بالسوق المصري

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تستعد شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، لتقديم السيارة GAC S7 الجديدة خلال الفترة المقبلة بالسوق المصري لأول مرة، والتي تعد واحدة من أحدث سيارات العلامة الصينية ضمن فئة الـSUV متوسطة الحجم.



مواصفات جي إيه سي S7 الجديدة كليًا قبل طرحها في مصر:

أبعاد GAC S7 الجديدة



تأتي GAC S7 بطول 4,900 مم، وعرض 1,950 مم، وارتفاع 1,780 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,880 مم، فيما يصل الخلوص الأرضي إلى 200 مم.

منظومة هجينة بقوة تصل إلى 501 حصان

تعتمد GAC S7 على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد 160 حصانًا، ويتكامل مع منظومة هجينة متطورة ومحرك أو محركين كهربائيين بحسب الفئة.

وتتوفر السيارة عالميًا بنسخ تصل قوتها إلى 392 حصانًا في بعض الفئات، بينما تبلغ القوة الإجمالية للنسخة الأعلى أداءً 501 حصان مع نظام دفع رباعي، ما يجعلها من أقوى السيارات في فئتها.

مدى قيادة يتجاوز 1,100 كيلومتر

من أبرز نقاط القوة في GAC S7 اعتمادها على نظام هجين قابل للشحن الخارجي PHEV، حيث توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 205 كيلومترات وفق دورة CLTC الصينية.

كما تستطيع السيارة قطع مسافات إجمالية تصل إلى نحو 1,150 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالطاقة أو الوقود.

أنظمة أمان في GAC S7 الجديدة

زودت GAC سيارتها الجديدة بحزمة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام قيادة ذكي متطور يعمل دون الحاجة إلى خرائط عالية الدقة، إلى جانب مستشعر LiDAR وعدد كبير من الكاميرات والرادارات لمراقبة الطريق والمحيط الخارجي.

كما تضم السيارة أنظمة الحفاظ على المسار، ومثبت سرعة متكيف، ومساعد القيادة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة التحذير والتدخل الوقائي لتعزيز مستويات الأمان أثناء القيادة.

تجهيزات GAC S7 الجديدة

تتميز المقصورة الداخلية بتصميم حديث يعتمد على الشاشات الرقمية والتقنيات الذكية، حيث تضم شاشة مركزية كبيرة للتحكم في مختلف وظائف السيارة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية HUD وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كما حصلت السيارة على مقاعد مكسوة بخامات فاخرة مع وظائف التدفئة والتهوية والتدليك، ونظام صوتي متطور، وسقف بانورامي، فضلًا عن نظام تشغيل ذكي يعتمد على معالج Snapdragon 8295 ومنصة ADiGO 6.0 الخاصة بـGAC.

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