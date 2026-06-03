لم يعد نجوم الفن يكتفون بالأضواء والشهرة فقط، بل اتجه عدد كبير منهم إلى عالم البيزنس، بحثًا عن مصادر دخل إضافية وتأمين مستقبلهم بعيدًا عن تقلبات المهنة.

وأصبحت أسماء النجوم حاضرة بقوة في بعض المشاريع، مستغلين جماهيريتهم في جذب الزبائن لتحقيق أرباحًا بعيدًا عن الشاشات.

آحدث نجوم الفن المنضمين لعالم البزنس انضم الفنان محمد رجب إلى قائمة "بزنس النجوم"، بعدما افتتح كافيه خاصًا به في جدة، ونستعرض في التقرير التالي مشروعات يمتلكها عدد من نجوم الفن:

أمير كرارة

يمتلك أمير كرارة كافيه ومطعم في منطقة التجمع

مصطفى قمر

يمتلك الفنان مصطفى قمر مطعمًا لتقديم المآكولات والمشروبات.

أحمد حلمي

يمتلك الفنان أحمد حلمي، كافيه بمنطقة الزمالك

رحمة أحمد

افتتحت مركز تجميل جديد للعناية بالأظافر واليدين

أشرف عبدالباقي

يمتلك مطعمًا للمشويات في منطقتي الزمالك والمهندسين وفروعًا في السعودية

راندا البحيري

تمتلك الفنانة راندا البحيري، مطعما بمنطقة الإسكندرية

محمد رجب

افتتح الفنان محمد رجب كافية في جدة، ويمتلك كافية أيضًا في منطقة زايد.





مصطفى شعبان

يمتلك الفنان مصطفى شعبان، مطعمًا بمنطقة الدقي

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