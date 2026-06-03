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فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

كتب : فاطمة عادل

10:55 م 03/06/2026

المتهمة

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بالجيزة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإشارات وصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عدداً من مقاطع الفيديو التي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المعنية مخالفًا للآداب العامة ويتضمن إشارات مخلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية صانعة المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع فيديو ودلائل رقمية أكدت نشاطها المرتبط بنشر المحتوى المشار إليه عبر حساباتها الإلكترونية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو محل الفحص على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على تلك المنصات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية واستكمال الإجراءات اللازمة.

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مقاطع فيديو وزارة الداخلية صانعة محتوى الجيزة النيابة العامة قسم شرطة العمرانية

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